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Плющев о матче «Барыс» – «Металлург»: «К сожалению, в КХЛ не обнаружилось сильных лидеров. Лига была рядом с катастрофой»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о недостатке лидерства в КХЛ в связи с решением проводить матч «Барыс» – «Металлург» в Нур-Султане в обстановке массовых протестов в Казахстане.

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