Засуха в бразильской Амазонии обнажила древние гравюры

Экстремальная засуха в некоторых частях Амазонии привела к резкому падению уровня воды в реке, обнажив десятки обычно затопленных скальных образований с вырезанными человеческими фигурами, которые могут датироваться около 2000 лет назад, сообщает «phys.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии