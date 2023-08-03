Поджоги военкоматов: СБУ меняет тактику — от «минирования зданий» до «коктейлей Молотова»

Россиянам рекомендуют критически воспринимать звонки от неизвестных Сергей Аксенов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Анатолий Несмиян Дмитрий Аграновский За минувшие двое суток, по информации Shot, в России было совершено свыше двух десятков поджогов военкоматов.
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