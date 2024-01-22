В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии

Сегодня в Государственную думу был внесен законопроект о конфискации имущества и лишения почетных званий за ряд преступлений, а именно, за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на "Интерфакс".
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