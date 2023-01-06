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Аделаида (ATP). 1/2 финала. Медведев сыграет с Джоковичем, Корда встретится с Нишиокой

Даниил Медведев сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале в Аделаиде. Adelaide International Аделаида, Австралия 1 – 8 января 2023 ATP 250 Призовой фонд – 642 735 долларов Открытые корты, хард Полуфинал Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия) Себастьян Корда (США) – Йошихито Нишиока (Япония).

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