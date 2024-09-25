Человек сгорел заживо Тягач Mercedes столкнулся с фурой в Новоаннинском районе Трагедия произошла на трассе Москва — Волгоград.
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Человек сгорел заживо Тягач Mercedes столкнулся с фурой в Новоаннинском районе Трагедия произошла на трассе Москва — Волгоград.