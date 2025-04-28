The Athletic: Анчелотти уже сообщил «Реалу» о своём уходе, он возглавит сборную Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти собирается покинуть клуб. По информации The Athletic, наставник уже уведомил руководство о желании покинуть клуб, он также поставил в известность своих игроков.
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