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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Магазин "Пятерочка" не впускает военнослужащих?

Магазин "Пятерочка" не впускает военнослужащих?

«Здравствуйте! Меня зовут Виталий Парфентьев, я старший лейтенант, командир роты 138-ой отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской бригады ордена Ленина.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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5 час.
Н
Николай
Да хотя бы завтра!
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3 час.
ninikooo Митусова
Владельца сети магазинов- поставить на миллионные штрафы, а еще лучше- подобрать соответствующую статью Ук РФ- Там давно уже всем заправляют « незаменимые» разъяснить им ЧТО ТАКОЕ АРМИЯ РОССИИ и где они могут оказаться.
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2 час.

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