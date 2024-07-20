Магазин "Пятерочка" не впускает военнослужащих?

ninikooo Митусова

Владельца сети магазинов- поставить на миллионные штрафы, а еще лучше- подобрать соответствующую статью Ук РФ- Там давно уже всем заправляют « незаменимые» разъяснить им ЧТО ТАКОЕ АРМИЯ РОССИИ и где они могут оказаться.