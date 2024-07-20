«Здравствуйте! Меня зовут Виталий Парфентьев, я старший лейтенант, командир роты 138-ой отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской бригады ордена Ленина.
Магазин "Пятерочка" не впускает военнослужащих?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Почекунин
Ответить
5 час.
Н
Николай
Да хотя бы завтра!
Ответить
3 час.
ninikooo Митусова
Владельца сети магазинов- поставить на миллионные штрафы, а еще лучше- подобрать соответствующую статью Ук РФ- Там давно уже всем заправляют « незаменимые» разъяснить им ЧТО ТАКОЕ АРМИЯ РОССИИ и где они могут оказаться.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии