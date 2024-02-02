Россия «заперла» [заблокировала] сразу два ракетных эсминца ВМС США. Пентагон заявляет протест

Вчера 58K прочитали Сразу два ракетных эсминца США проекта «Арли Берк» — «Дональд Кук» и «Форрест Шерман» — оказались заблокированы [как заявляют в Пентагоне, «заперты»] средствами ВМФ России в Балтийском море.
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