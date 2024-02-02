Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Федоров
    Ух ты!Главная загадка в...
  • Misha Glusch
    пусть жрут путассуРоссия расторгла ...
  • Россиянин
    А Россия не будет сбивать американцев над Сирией? А надо бы. А то как то беззубо получается. А пиндосы чувствуют себя...Крупнейший риск з...

Россия «заперла» [заблокировала] сразу два ракетных эсминца ВМС США. Пентагон заявляет протест

Россия «заперла» [заблокировала] сразу два ракетных эсминца ВМС США. Пентагон заявляет протест

Вчера 58K прочитали Сразу два ракетных эсминца США проекта «Арли Берк» — «Дональд Кук» и «Форрест Шерман» — оказались заблокированы [как заявляют в Пентагоне, «заперты»] средствами ВМФ России в Балтийском море.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Прекрасно! Почему-то пиндо-сранцам США не нравятся правила хорошего тона, которые демонстрируют ВС России🤠👍👈🗡️😎!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх