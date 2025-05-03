София Ротару может лишиться денег за проданную квартиру в центре Москвы

Покупатели долго обходили стороной недвижимость, подаренную мэром Лужковым. София Ротару. соцсетиСофии Ротару удалось наконец избавиться от квартиры в Москве, которую ей в 90-е за особые заслуги подарил тогдашний мэр Юрий Лужков.
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