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София Ротару может лишиться денег за проданную квартиру в центре Москвы

София Ротару может лишиться денег за проданную квартиру в центре Москвы

Покупатели долго обходили стороной недвижимость, подаренную мэром Лужковым. София Ротару. соцсетиСофии Ротару удалось наконец избавиться от квартиры в Москве, которую ей в 90-е за особые заслуги подарил тогдашний мэр Юрий Лужков.

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