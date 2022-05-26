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Волгоградская компания по производству оборудования для АПК вышла на рынок ЛНР

Волгоградская компания по производству оборудования для АПК вышла на рынок ЛНР

pixabay.com/PD Волгоградская компания «Жаско», специализирующаяся на выпуске оборудования для агропромышленной отрасли, вышла на рынок Луганской Народной Республики, заключив контракт на поставку новой линии экструдирования, сообщает издание RIAC34.

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