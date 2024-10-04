Юрист Соловьев: при разработке закона о квадроберах надо привлечь врачей

При разработке законопроекта о введении ответственности для родителей детей-квадроберов необходимо привлечь психологов и врачей, которые дали бы экспертное заключение, насколько влияет квадроберство на психику несовершеннолетних.
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