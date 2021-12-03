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«Беломорканал» — папиросы родом из СССР

«Беломорканал» — папиросы родом из СССР

Папиросы «Беломорканал» известны всем людям, кто жил в период существования Советского Союза. Современники тоже знакомы с этим табачным изделием, но уже несколько с другой стороны… Как только ни называют папиросы данной марки – «Беломор», «Беломор Camel», «Бэль Амур Шанель»… Их курил каждый второй советский курильщик, это был самый известный советский табачный бренд, который присутствовал повсюду: на прилавках магазинов, в анекдотах, в кинофильмах… Это самая узнаваемая марка за всю историю табачного производства эпохи СССР.

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