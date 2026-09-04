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Русское оружие

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📹❗️Либо БПЛА-"камикадзе" "Герань-4 Seeker" с оптико-электронной ГСН и командно-телеметрическим каналом с MESH-модулем наведался в кабинет главы СБУ Александра Поклада (хотелось бы верить), либо речь идёт о продолжении силовой пикировки между ГУР и СБУ Украины.

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