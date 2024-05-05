Ушла из жизни актриса из сериала «Солдаты» Галина Давыдова

Умерла на 49-м году жизни заслуженная артистка России, актриса кино и сериалов Галина Давыдова.«Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Давыдова» , - сообщили в пресс-службе ГИТИС.
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