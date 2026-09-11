«Локомотив новой мировой политики»: почему визит Путина в Индию ставит крест на доминировании G7

Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в XVIII саммите БРИКС. В первый день он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, выступил на Деловом форуме объединения и вместе с индийским лидером посетил промышленную выставку «Иннопром.