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Кендалл Дженнер потеряла зуб

Кендалл Дженнер потеряла зуб

Американская супермодель Кендалл Дженнер потеряла зуб во время полета на частном джете. Видео инцидента опубликована ее младшая сестра Кайли Дженнер в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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