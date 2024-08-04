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MotoGP. Гран-при Великобритании. Бастианини выиграл, Мартин обогнал Баньяю в гонке и чемпионате, Марк Маркес – 4-й

Гонщик «Дукати» Энеа Бастианини одержал победу в основной гонке MotoGP в Сильверстоуне. Накануне итальянец стал сильнейшим в спринте.

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