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Сборная России поддержала Медведева перед финалом против Надаля, показав отбитый Акинфеевым пенальти от Испании на ЧМ-2018

Сборная России по футболу в твиттере поддержала теннисиста Даниила Медведева, который сыграет в финале Australian Open против Рафаэля Надаля.

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