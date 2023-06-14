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Посол Антонов: США не заинтересованы в переговорных решениях по Украине

Посол Антонов: США не заинтересованы в переговорных решениях по Украине

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил о том, что Вашингтон не интересует возможность нахождения мирного решения украинского конфликта.

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