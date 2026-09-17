Генконсульство ФРГ закрылось в Петербурге после 54 лет работы

Генеральное консульство ФРГ в Санкт-Петербурге официально завершило свою деятельность. Как отмечается в публикации на сайте германского внешнеполитического ведомства, этот шаг предпринят в ответ на закрытие российского Генерального консульства в Бонне по решению правительства Германии.