Генконсульство ФРГ закрылось в Петербурге после 54 лет работы

Генеральное консульство ФРГ в Санкт-Петербурге официально завершило свою деятельность. Как отмечается в публикации на сайте германского внешнеполитического ведомства, этот шаг предпринят в ответ на закрытие российского Генерального консульства в Бонне по решению правительства Германии.
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