Кавазашвили о натурализации Дугласа: «Чем больше иностранцев в нашем футболе, тем лучше. Пускай живут, размножаются, приносят пользу» 

Сообщалось, что 30-летний бразилец «Зенита» может получить российский паспорт в этом году. «Я думаю, что это делается не для того, чтобы он выступал за сборную России, а для того, чтобы в соответствующих органах обосновать, почему человек хочет получить гражданство страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии