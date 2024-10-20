Кавазашвили о натурализации Дугласа: «Чем больше иностранцев в нашем футболе, тем лучше. Пускай живут, размножаются, приносят пользу» 

Сообщалось, что 30-летний бразилец «Зенита» может получить российский паспорт в этом году. «Я думаю, что это делается не для того, чтобы он выступал за сборную России, а для того, чтобы в соответствующих органах обосновать, почему человек хочет получить гражданство страны.