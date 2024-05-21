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“Последствия, конечно, могут быть очень тяжелые”, – новости о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон пугают британцев

“Последствия, конечно, могут быть очень тяжелые”, – новости о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон пугают британцев

Кейт Миддлтон. Фото: sportishka.comНовости о состоянии здоровья принцессы Уэльской не радуют.  Кейт Миддлтон, известная своим благородством и грациозностью, уже несколько месяцев не появляется на публике, вызывая обеспокоенность и любопытство мирового сообщества.

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