“Последствия, конечно, могут быть очень тяжелые”, – новости о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон пугают британцев

Кейт Миддлтон. Фото: sportishka.comНовости о состоянии здоровья принцессы Уэльской не радуют. Кейт Миддлтон, известная своим благородством и грациозностью, уже несколько месяцев не появляется на публике, вызывая обеспокоенность и любопытство мирового сообщества.