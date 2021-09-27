Угонщика красного "Шевроле" суд отправил в колонию строгого режима

Уссурийский районный суд вынес обвинительный приговор 32-летнему ранее судимому работнику автосервиса, который угнал автомобиль клиентки и попал на нем в ТП, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.