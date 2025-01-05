Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Шойгу был в ярости, когда узнал": Большая чистка становится ироничной

"Шойгу был в ярости, когда узнал": Большая чистка становится ироничной

Царьград Коллаж Царьграда Как бы ни пытались наши оппоненты перевести так называемую большую чистку по антикоррупционной линии в карательную операцию, ничего не выходит.

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Комментарии
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людмила михайлик
Где дочь Шойгу, там и он
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6 час.
Евгений Кузнецов
А может быть следующий раз и за ним придут.
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5 час.
Elena Dmitrieva
😂👍
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5 час.

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