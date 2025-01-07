Госдума дополнит проект о выносе платы за ремонт в отдельный платеж

Депутат Кошелев: проект о выносе ремонта в отдельный платеж за ЖКХ доработают Законопроект о выносе платы за ремонт в отдельный платеж будет доработан ко второму чтению, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.