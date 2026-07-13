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Ормузский оброк: новая стратегия США в Персидском заливе

Ормузский оброк: новая стратегия США в Персидском заливе

Трамп объявил, что США берут Ормузский пролив под свой контроль… Источник фото: REUTERS/Jonathan Ernst Сразу вспомнился фильм «Особенности национальной охоты»: - вы арестованы! – а у тебя пистолетик-то есть? – тогда задержаны… США возьмут Ормузский пролив под свой контроль, дабы стать «гарантом безопасности» пролива.

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