Ормузский оброк: новая стратегия США в Персидском заливе

Трамп объявил, что США берут Ормузский пролив под свой контроль… Источник фото: REUTERS/Jonathan Ernst Сразу вспомнился фильм «Особенности национальной охоты»: - вы арестованы! – а у тебя пистолетик-то есть? – тогда задержаны… США возьмут Ормузский пролив под свой контроль, дабы стать «гарантом безопасности» пролива.