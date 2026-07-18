Шесть женщин, шестеро детей: как Руслан Байсаров строит семью, оставляя наследников у себя

Каждый раз, когда в жизни Руслана Байсарова заканчиваются отношения, дети остаются в его доме. Так было после первого развода, повторилось с певицей Кристиной Орбакайте и повторилось с каждой следующей женщиной, с которой бизнесмена связывали чувства.