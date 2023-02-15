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Чрезмерная забота отцов угрожает детям

Чрезмерная забота отцов угрожает детям

Исследователи из Федерального университета Сан-Карлоса (Бразилия) и Университетского колледжа Лондона (Великобритания) проанализировали данные 496 мужчин и 445 женщин, которые родились в 1950-1960-х годах и умерли в период с 2007 по 2018 год.

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