Чрезмерная забота отцов угрожает детям

Исследователи из Федерального университета Сан-Карлоса (Бразилия) и Университетского колледжа Лондона (Великобритания) проанализировали данные 496 мужчин и 445 женщин, которые родились в 1950-1960-х годах и умерли в период с 2007 по 2018 год.