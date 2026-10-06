Синоптик Позднякова: в Москве на этой неделе будет на 5 градусов теплее нормы

В столичном регионе на этой неделе сохранится теплая, но местами ненастная погода. Температура воздуха перешагнет климатическую норму, сообщила RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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