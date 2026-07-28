В России перебои с бензином стимулируют спрос на гибриды и электрокары

Интерес к машинам с альтернативными силовыми установками заметно вырос на фоне очередей на АЗС и нестабильной доступности топлива С ростом популярности гибридных и электрических автомобилей цены на них начали расти.
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