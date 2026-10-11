Страна и люди
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Страна и люди

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Песков: день рождения с Путиным отмечали совсем немного людей

Песков: день рождения с Путиным отмечали совсем немного людей

Лишь узкий круг лиц смогли лично поздравить Владимира Путина в его недавний день рождения. Такую информацию предоставил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, в беседе с «Вестями».

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