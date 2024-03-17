❗️Голосование завершилось на выборах президента РФ в Крыму. Корреспондент «Крым 24» наблюдал за закрытием участка № 381 в Симферополе.
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❗️Голосование завершилось на выборах президента РФ в Крыму. Корреспондент «Крым 24» наблюдал за закрытием участка № 381 в Симферополе.