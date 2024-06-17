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Создатель американских горок рассказал, почему людей может тошнить во время катания, и как это избежать

Создатель американских горок рассказал, почему людей может тошнить во время катания, и как это избежать

Многие туристы сталкиваются с проблемой тошноты после катания на американских горках. Однако создатели этих аттракционов предлагают несколько способов борьбы с этим явлением.

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