Миллиарды Шатунова исчезли из-за одной ошибки

Певец Юрий Шатунов умер в начале прошлого года, артиста подвело сердце. В этом году исполнитель хита «Белые розы» мог отметить 50-летие, но теперь концерт в честь его юбилея готовит в Москве жена Светлана с детьми.
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