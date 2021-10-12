smi.today

1 643 подписчика

Причастных к экстремизму предложили запретить собирать пожертвования

Причастных к экстремизму предложили запретить собирать пожертвования

В России предложили ввести ограничения на сбор пожертвований для причастных к экстремизму. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх