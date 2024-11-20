Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём работника транспорта

Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! В современных реалиях от стабильной работы транспортной отрасли зависят все сферы жизнедеятельности.
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