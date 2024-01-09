Вероятно, это ошибка: Мерц о выплатах украинским беженцам

Фридрих Мерц, глава крупнейшей оппозиционной партии в немецком бундестаге - Христианско-демократического союза (ХДС), раскритиковал выплаты "денег для граждан" (Bürgergeld), предоставляемых украинским беженцам .
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