❕В троллейбусном парке Ялты вода постепенно уходит. Специалисты продолжают укреплять дамбы Напомним, во вторник утром река Гува вышла из берегов и затопила территорию троллейбусного парка.
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