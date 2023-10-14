Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Руководство США со временем будет вынуждено прекратить поддержку Украины, поскольку Киев регулярно наносит экономический и репутационный ущерб Вашингтону, заявил в интервью "Известиями" вернувшийся в Россию из американской тюрьмы в результате обмена Виктор Бут.
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