Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Руководство США со временем будет вынуждено прекратить поддержку Украины, поскольку Киев регулярно наносит экономический и репутационный ущерб Вашингтону, заявил в интервью "Известиями" вернувшийся в Россию из американской тюрьмы в результате обмена Виктор Бут.