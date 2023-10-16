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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нико Росберг: «Албон стал бы кандидатом мечты на замену Переса в «Ред Булл»

Чемпион «Формулы-1» 2016 году заменил бы Переса на Алекса Албона, если бы у тайского пилота не было долгосрочного соглашения с «Уильямсом».

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