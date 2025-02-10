За неделю в ЯНАО гриппом заболело около сотни человек

В ЯНАО за одну неделю выявили 96 новых случаев заражения гриппом и 515 случаев заражения ОРВИ. Всего в округе с начала эпидсезона гриппом заболели более 200 жителей, об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.
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