NBC: Байден говорил, что премьер Израиля пытается втянуть США в конфликт

Президент Соединённых Штатов Джо Байден во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином выразил озабоченность тем, что политик пытается еще более глубоко втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке.
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