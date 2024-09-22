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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Северстали» и «Сибири» Кудако завершил карьеру в 27 лет (Metaratings)

В прошлом сезоне хоккеист провел только 14 матчей за «Звезду» (фарм-клуб ЦСКА) в Olimbpet ВХЛ.  В КХЛ игрок выступал за «Северсталь», «Сибирь» и «Сочи» – всего 364 матча в регулярных чемпионатах и 49 (19+30) очков при полезности «минус 46».

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