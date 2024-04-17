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Подполковник Марочко: СБУ создаёт "спящие ячейки" террористов в Харьковщине

Подполковник Марочко: СБУ создаёт "спящие ячейки" террористов в Харьковщине

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что СБУ создаёт "спящие ячейки" террористов в Харьковщине, которые активизируются после освобождения русской армией стратегически важных населённых пунктов.

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