Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    ...  сша как всегда лохматит бабушку ...Медведев: США огр...
  • Вадим Кузнецов
    Так и кажется, что некоторые наши силовики зря получают зарплату и льготы.В Махачкале разъя...
  • Валерий Светлый
    БЕЖЕНЦЫ НЕ ВИНОВАТЫ В САДИЗМЕ ПОЛИТИКОВ ИЗРАИЛЯ! 0 сек.В Махачкале разъя...

Россия для Китая - таран против США, а Китай для России - подушка безопасности. Это совместная многоходовая операция по свержению гегемона

Россия для Китая - таран против США, а Китай для России - подушка безопасности. Это совместная многоходовая операция по свержению гегемона

Юрий Кот В официальном докладе Пентагона под названием “Военные события и события в области безопасности, связанные с КНР” сказано, что Китай рассматривает свое «безграничное» партнерство с Россией как неотъемлемую часть продвижения развития КНР и превращения ее в великую державу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Сарматов
Значение Китая для России сильно раздуто ...
Ответить
4 д.
Астон Мартин
Кто у Китая главный торговый партнер , не американцы случаем ??? это и есть ответ на все вопросы ...
Ответить
4 д.
M T
Приятно быть тараном, правда? Раскачали тебя - и головой о каменную стену! А пока - и если - приходишь в сознание, у тебя спокойно отнимают Сибирь и ДВ. Что куда более вероятно, чем захват Тайваня. Ну и, кому потом жаловаться?
Ответить
4 д.

Картина дня

наверх