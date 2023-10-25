Россия для Китая - таран против США, а Китай для России - подушка безопасности. Это совместная многоходовая операция по свержению гегемона

Кто у Китая главный торговый партнер , не американцы случаем ??? это и есть ответ на все вопросы ...

M T

Приятно быть тараном, правда? Раскачали тебя - и головой о каменную стену! А пока - и если - приходишь в сознание, у тебя спокойно отнимают Сибирь и ДВ. Что куда более вероятно, чем захват Тайваня. Ну и, кому потом жаловаться?