Профессора Снегга в «Гарри Поттере» сыграет темнокожий актер

Роль профессора зельеварения Северуса Снейпа (Снегга) в новой экранизации «Гарри Поттера» от HBO может сыграть Паапа Эссьеду<strong>Роль профессора зельеварения Северуса Снейпа (Снегга) в новой экранизации «Гарри Поттера» от HBO может сыграть Паапа Эссьеду, однако о статусе переговоров пока неизвестно.