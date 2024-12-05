Профессора Снегга в «Гарри Поттере» сыграет темнокожий актер

Роль профессора зельеварения Северуса Снейпа (Снегга) в новой экранизации «Гарри Поттера» от HBO может сыграть Паапа Эссьеду<strong>Роль профессора зельеварения Северуса Снейпа (Снегга) в новой экранизации «Гарри Поттера» от HBO может сыграть Паапа Эссьеду, однако о статусе переговоров пока неизвестно.
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