Котовск принял участие во Всероссийском субботнике. Всего в марафоне чистоты участвовали более 2000 местных жителей, среди них муниципальные служащие, депутаты горсовета, работники городских учреждений и предприятий, а также волонтёры и просто неравнодушные граждане.
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