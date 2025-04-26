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Новости Тамбова

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Котовск принял участие во Всероссийском субботнике

Котовск принял участие во Всероссийском субботнике

Котовск принял участие во Всероссийском субботнике. Всего в марафоне чистоты участвовали более 2000 местных жителей, среди них муниципальные служащие, депутаты горсовета, работники городских учреждений и предприятий, а также волонтёры и просто неравнодушные граждане.

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