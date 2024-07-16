Бьянка Цензори пошла в кино в едва прикрывающем соски бюстгалтере

Дизайнер и модель Бьянка Цензори в очередной раз попала в объективы папарацци в откровенном наряде. Для похода в кино с мужем, рэпером Канье Уэстом, она выбрала крошечный бюстгалтер, написало издание Page Six.
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