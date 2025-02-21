Мухаметшин поздравил татарстанцев с Международным днем родного языка

Председатель Государственного Совета Татарстана и глава Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Международным днем родного языка, который, по его словам, отмечается сегодня, 21 февраля, по всему миру.
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